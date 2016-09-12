Руководство метрополитена развеяло "мифы" о стройке на "Героев Днепра"

Об этом сообщил на пресс-конференции директор коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский.

«Я хочу развеять миф о том, что есть какая-то угроза, или что со станцией происходит какая-то деформация... Станция работает в обычном режиме и никакой угрозы для пассажиров нет», – заверил он.

Брагинский также сообщил, что инвестор ТРЦ после завершения работ за свой счет проведет ремонт платформы, плиты которой треснули во время строительства.

«Это внешнее покрытие, которое будет заменено инвестором за его счет, плиты будут заменены после окончания проведения работ. Инвестор устранит эту проблему, опасности для пассажиров нет», – сказал Брагинский.

«20 сентября это окончание «шумных» работ и перевод фазы строительства исключительно в дневное время», – отметил он.Присутствовавший на пресс-конференции технический директор компании «Мегалайн» Владимир Гридасов проинформировал, что строительные работы в ночное время планируют завершить до 20 сентября.

Как сообщал УНИАН, в июне на выходе из станции метро «Героев Днепра» началось строительство торгово-развлекательного центра. Участок земли внутри транспортной развязки оградили забором и подогнали строительную технику.

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Также стало известно, что из-за строительных работ был поврежден потолок станции и платформа.

Киевские власти намерены 29 сентября провести общественные слушания по поводу строительства данного ТРЦ.