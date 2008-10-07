Партия регионов обвиняет Нацсовет в давлении на русский язык

Партия регионов обвиняет Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в попытках государственной регуляции информационного пространства.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Партии регионов.

В документе отмечается, что 1 октября 2008 года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на своем заседании принял решение № 1738 «О невыполнении провайдерами программной услуги решений Национального совета и статей 40, 42 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», которым, в частности, обязал всех телевизионных провайдеров прекратить ретрансляцию иностранных программ, которая осуществляется без их обязательного перевода на украинский язык.

Партия регионов считает, что таким образом действующая власть лишает общество права на получение всесторонней информации о событиях в мире и нарушает Конституцию Украины, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту любого языка национального меньшинства, в частности - русского языка, провозглашает равенство всех людей в их правах и свободах независимо от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, места проживания, по языковым или другим признакам.

“Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания фактически узурпировал информационное пространство Украины. В нарушение положений статьи 92 Конституции Украины, в соответствии с которыми порядок применения языков в Украине определяется лишь законами, статей 4-5 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», в соответствии с которыми государство гарантирует телерадиоорганизациям свободу деятельности, а гражданам – право на информацию, выходя за пределы полномочий, установленных статьями 13-22 Закона Украины «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания», он по своему усмотрению освобождает западноевропейские информационные каналы от обязанности осуществлять вещание на украинском языке в то время, когда трансляция информационных каналов российского производства запрещается”, – говорится в заявлении.

В связи с этим Партия регионов заявляет “категорический протест против подобных методов государственной регуляции информационного пространства, которые грубо нарушают свободу слова в Украине, права граждан на получение полной, достоверной и оперативной информации, на открытое и свободное обсуждение общественных вопросов”.

Как сообщал УНИАН, 3 октября Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания опроверг заявления о том, что он требует переводить иностранные радио- и телепрограммы на украинский язык.

“Во всех решениях Национального совета, где речь идет об адаптации содержания предназначенных для ретрансляции программ к требованиям законодательства Украины, нет ни одного слова о применении языков. Все заявления о требовании Национального совета переводить иностранные программы на украинский язык являются абсолютной бессмыслицей”, – подчеркивается в сообщении.

Нацсовет также отмечает, что практика адаптации содержания иностранных программ является общепринятой в демократических странах.

“Что касается российских телекомпаний, то Национальный совет несколько раз проводил консультации с уполномоченными Посольства Российской Федерации и представителями телеиндустрии России относительно путей решения этой проблемы. Как показала недавняя встреча с руководством телеканала “РТР-Планета”, для руководителей российских телерадиоорганизаций требования Национального совета о необходимости адаптации программ к нормам украинского законодательства вполне понятны и приемлемы. Следовательно, все зависит от их намерений свободно распространять информацию в национальном телерадиопространстве Украины”, – отмечают в Нацсовете.