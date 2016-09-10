Задержанного во время пикета "Киевгорстроя" руководителя "Азов-Киев" выпустили на поруки депутатов (видео)

Об этом сообщает Громадське.

Отмечается, что Филимонова задержали в результате толкотни с правоохранителем, который был одет в гражданскую одежду. Ему инкриминируют статью "хулиганство".

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"На акции под "Киевгорстроем" была мирная акция. Ко мне подошел полицейский, он меня первый ударил, он меня провоцировал, поэтому произошла такая ситуация", — утверждал Филимонов в зале суда.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября утром представители гражданского корпуса "Азов" заблокировали офис компании-застройщика на улице Суворова в Печерском районе столицы, протестуя против застройки в Святошинском районе.

Позже полиция разблокировала офис, трое участников акции были задержаны и доставлены в Печерское райотделение полиции.

По словам пресс-секретаря полиции Киева Оксаны Блищик, "около 8.30 в здании в Печерском районе Киева пришли примерно 50 человек. С собой они принесли автомобильные шины, разбросали мусор и заблокировали вход в учреждение".