Установлено воздушное сообщение между Украиной и Пакистаном

С 1 сентября авиакомпания "АэроСвит" приступила к перевозке пассажиров между столицей Украины и крупнейшим пакистанским городом Карачи. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинской авиакомпании.

Как отмечается в сообщении, новый маршрут украинская авиакомпания будет обслуживать совместно с пакистанским национальным перевозчиком "Пакистанские авиалинии" (Pakistan International Airlines (PIA).

В соответствии с код-шеринговым соглашением (code-share agreement), заключенным компаниями, регулярные рейсы на линии совместной эксплуатации Киев-Карачи будут выполняться четыре раза в неделю с промежуточной посадкой в аэропорту арабского эмирата Дубаи. "АэроСвит" выступит фактическим перевозчиком на сегменте Киев-Дубаи, а "Пакистанские авиалинии" - на сегменте Дубаи-Карачи.

Пассажиры из Пакистана также получат возможность воспользоваться другими рейсами "АэроСвита". При этом к продаже перевозок на рейсы "АэроСвита" будет привлечена широкая сеть агентств – партнеров "Пакистанских авиалиний".

Совместным расписанием, утвержденным компаниями, полеты между Киевом и Карачи предусмотрены по понедельникам, средам, пятницам и субботам. В дальнейшем, по мере развития направления, "АэроСвит" намерен установить прямое воздушное сообщение между Украиной и Пакистаном, отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Пакистанские авиалинии" – вторая по величине авиакомпания в Южной Азии. В 2005 г. - перевезла 5,5 млн. пассажиров. Эксплуатирует 42 самолета, включая 13 дальнемагистральных. Обслуживает 46 международных маршрутов, выполняет полеты в 34 страны. Внутренними рейсами связывает Карачи с 26 городами Пакистана.

Авиакомпания "АэроСвит" – Украинские авиалинии" располагает 13 самолетами, в том числе 2 дальнемагистральными. Маршрутная сеть включает 12 внутриукраинских и 60 международных направлений в 31 страну мира. В 2005г. перевезла 1,4 млн. пассажиров.