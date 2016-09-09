В День города в Днепре установят три рекорда
15:11, 09 сентября 2016Общество
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В праздничные выходные на набережной Днепра состоится масштабный гастрофестиваль.
В Днепре установят три рекорда / УНИАН
В рамках гастрономического фестиваля на набережной Днепра в День города собираются установить или побить несколько рекордов. Об этом сообщает dnepr24.
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Все рекорды будут съедобными и будут состоять из самой большой колбасной нарезки, которая должна стать рекордом Украины, карамельного герба и барной стоки из банок с арахисом. После фиксации рекордов жители Днепра смогут их попробовать.
Как известно, в этом году, традиционно во второе воскресенье сентября, Днепр отмечает свое 240-летие. Город основан в 1776 году.
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