"Азов" пришел к Печерскому райотделу: требует освободить задержанных у офиса "Киевгорстроя" (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, они требуют освободить задержанных сегодня утром возле офиса “Киевгорстроя” трех человек.

Ситуация вблизи отделения полиции спокойная. Несмотря на то, что здание окружено большим количеством правоохранителей, вход остается свободным.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 сентября, утром представители гражданского корпуса "Азов" заблокировали офис компании-застройщика на улице Суворова в Печерском районе столицы, протестуя против застройки в Святошинском районе.

Позже полиция разблокировала офис, трое участников акции были задержаны и доставлены в Печерский райотдел полиции.

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По словам пресс-секретаря полиции Киева Оксаны Блищик, «около 8.30 к зданию в Печерском районе Киева пришли примерно 50 человек. С собой они принесли автомобильные шины, разбросали мусор и заблокировали вход в учреждение.

Полиция приняла меры по силовому разблокированию здания. В ответ активисты применили дымовые шашки, петарды, слезоточивый газ. В результате два милиционера получили телесные повреждения и находятся в больничных учреждениях. Троих активных участников происшествия доставили в Печерское управление полиции. Доставленные в управление полиции молодые люди – уроженцы Киева и Ивано-Франковской области". Полиция открыла два уголовных производства по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.