Украина и Россия до 11 сентября планируют подписать газовое соглашение

Украина и Россия планируют завершить подписание соглашений в газовой сфере на следующей неделе, до 11 сентября. Об этом сказал министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО сегодня журналистам во время посещения Ровенской АЭС, сообщили УНИАН в Министерстве топлива и энергетики.

"Что касается переговоров по газу, вы знаете, что были достигнуты принципиальные договоренности в Сочи между премьер-министром нашей страны и руководством РФ. В свете этих договоренностей оформление их в документальном плане в части контрактного сопровождения нами завершаются на следующей неделе", - сказал он.

"Мы уверены, что те цифры, которые были озвучены премьером относительно ценовой политики, до конца этого года будут сохранены", - добавил Ю.БОЙКО.

Министр также сообщил, что до конца октября Украина и Россия определятся с будущим международного газотранспортного консорциума.

Как сообщал УНИАН, ранее руководство Украины высказывало мнение, что до конца 2006 года цена на импортный газ сохранится на уровне 95 долл. тыс. куб. м, однако в 2007 г. газ подорожает.