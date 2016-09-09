Нацгвардия готовится к разгону массовых акций в Киеве: заказала срочный ремонт водометов за 10 миллионов - СМИ

Об этом сообщается в "Вестнике государственных закупок", передают "Наші гроші".

Соглашением предусмотрено до конца года сделать ремонт и модернизацию двух автомобилей АВС-40 "Торнадо" на базе автомобиля КАМАЗ.

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Более подробная информация о запланированных работах отсутствует, поскольку сделка заключена по переговорной процедуре. Отказ от тендера конкурсный комитет объяснил насущной нуждой в осуществлении закупки.

Причиной такого шага названа общественно-политическая ситуация в стране и увеличение числа в последнее время мероприятий с привлечением большого количества граждан, которые не редко перерастают в столкновения с правоохранителями.