Правительство пообещало завтра объявить город, в котором пройдет Евровидение-2017

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникации с общественностью секретариата Кабинета министров.

Как сообщал УНИАН, провести у себя «Евровидение-2017» изъявили желание Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков и Херсон. Правительство объявило конкурс среди городов, претендующих на проведение «Евровидения-2017».

22 июля стало известно, что в финал конкурса вышли Киев, Одесса и Днепр.

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Результаты отбора среди городов на право проведения "Евровидения" обещали объявить еще 27 июля, однако перенесли.

25 августа правительство анонсировало брифинг для объявления города-хозяина конкурса "Евровидение-2017", однако позже он был отменен.

Генеральный директор UA:Первый Зураб Аласания тогда лишь заявил, что из трех городов-претендентов на проведение «Евровидения-2017» значительные преимущества имеют Киев и Одесса.