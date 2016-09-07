В одном из районов Харькова появится гигантский мурал с зимородком (фото)
В Харькове по улице Библика (бывшая 2 Пятилетки) появится гигантский настенный мурал.
Художники приступили к работам по украшению дома на станции им. О. С. Масельского, пишет 057.ua.
Отмечается, что на стене соседней 9-этажки уже красуется щегол, которого художники изобразили ранее.
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Работы уже начались, рисуют что-то похожее на зимородка, рассказали очевидцы в соцсетях.
"Пожалуй это самый сложный рисунок из всех. Хоть он по размеру такой же как остальные в нем много мелких деталей. Опять же птица с переливами и нужно нарисовать воду", - рассказала куратор проекта Яна Волк.
По ее словам жильцам очень нравится рисунки. Они здороваются с художником и очень ждут конца работ.
В прошлый раз на домах появились удод, сыч на ветке и огромная парящая синица. Всего на стенах будет нарисовано 7 картин.