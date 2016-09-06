Апелляционный суд оставил под стражей помощника Онищенко с определением 50 миллионов гривень залога

Об этом сообщается на сайте Апелляционного суда. Сторона защиты обжаловала решение Соломенского районного суда Киева о продлении Сергиенко срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 10 октября с определением залога в размере 50 млн грн. Соответствующее определение суд первой инстанции вынес 1 августа. Апелляционный суд оставил это определение без изменений.

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"По результатам апелляционного рассмотрения определение Соломенского районного суда города Киева от 1 августа 2016 года оставлено без изменений; апелляционная жалоба стороны защиты, поданная в интересах Сергиенко А.П., оставлена без удовлетворения", - сказано в сообщении.

Также Апелляционный суд оставил без изменений решение Соломенского райсуда о наложении ареста на автомобиль, принадлежащий Сергиенко.

Как сообщал УНИАН, ранее Адвокатское сообщество Киева выразило возмущение в связи с задержанием 15 июня детективами Национального антикоррупционного бюро Украины защитника Онищенко Александра Сергиенко.

В июне НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла государству ущерб в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргазвыдобування». Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является народный депутат Александр Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до того он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины. Сейчас Онищенко, по последним данным, находится в Лондоне.

НАБУ дважды вызывало его на допрос в качестве подозреваемого, однако он ни разу не явился.

9 августа Соломенский районный суд Киева разрешил задержать депутата Онищенко с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. 10 августа Онищенко объявлен во всеукраинский розыск.