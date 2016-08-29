Мать Онищенко объявили в розыск

Как сообщается в разделе «розыск» на сайте НАБУ, Кадырова Инесса Петровна, 1945 года рождения, подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления по предварительному сговору с группой лиц), ч. 5 ст. 191 (незаконное присвоение или растрата имущества) Уголовного кодекса Украины.

Как известно, всего в деле Онищенко фигурируют 20 человек. Он сам, его мать и Валерий Постный считаются главными организаторами незаконных схем.

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Как сообщал УНИАН, в июне НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которое причинило ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргаздобыча». Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является народный депутат Александр Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины. Сейчас Онищенко, по последним данным, находится в Лондоне.