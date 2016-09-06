На Луганщине суд начал рассмотрение по сути дела об убийстве мэра Старобельска

Как сообщает Главное управление полиции в Луганской области, на скамье подсудимых - двое 22-летних жителей Марковского района Луганской области.

Согласно сообщению, по данным следователей, в ходе обыска у одного из фигурантов дела было изъято несколько единиц огнестрельного оружия, большое количество патронов, деньги, полученные за заказное убийство, и автомобиль, на котором передвигались убийцы в день совершения преступления.

Обвиняемые, не имея постоянного заработка, но уже имея определенный криминальный опыт, согласились на убийство за сумму около 10 тысяч долларов.

"Заказчик разработал план убийства, потому что хорошо знал жертву и ее образ жизни. Обеспечил исполнителей оружием и патронами. Воплощая в жизнь план заказчика, обвиняемые начали следить за Живагой: отслеживали пути передвижения, время пребывания на работе, встречи, связи. В соседнем районе недорого купили старенькие «Жигули», на которых и приехали к месту совершения преступления", - сообщает полиция.

Отмечается, что почти 4 часа злоумышленники во дворе городского совета ждали мэра, а когда Живага после рабочего дня вышел во двор, чтобы сесть в автомобиль и поехать по своим делам, один из них подошел сзади и трижды выстрелил ему в затылок.

Проанализировав жизненный путь и профессиональную деятельность Живаги за последние годы, следователи склонились к версии убийства, связанной с профессиональной деятельностью погибшего.

Как выяснилось в ходе расследования дела, это не первое убийство для задержанных. Так, установлено и доказано, что за два года до убийства Живаги ими была совершена попытка заказного убийства богатой супружеской пары в Марковском районе.

Как сообщал УНИАН, городской голова Старобельска Луганской области Живага умер 22 февраля в автомобиле скорой помощи от полученных огнестрельных ранений в голову и шею. Его вечером во время обхода территории обнаружил сторож. Живага без сознания лежал на земле во внутреннем дворе Старобельского горисполкома.

26 февраля по подозрению в совершении этого убийства был задержан ранее судимый 22-летний житель Марковского района. По словам задержанного, убийство он совершил из корыстных побуждений. 18 апреля был задержан второй подозреваемый в убийстве Живаги.

В ходе досудебного следствия было установлено, что один из участников группы в сентябре 2014 года выстрелил из гранатомета РПГ-22 в дом председателя одной из районных администраций области, в результате чего сам председатель не пострадал, но его жена была госпитализирована.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуратура Луганской области 29 июня направила в суд обвинительный акт по уголовному производству по обвинению участников организованной преступной группы в убийстве Живаги.