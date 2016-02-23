От травм головы умер мэр Старобельска Луганской области Владимир Живага - МВД
00:52, 23 февраля 2016Общество
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В понедельник, 22 февраля, в карете скорой помощи от травм головы скончался мэр Старобельска Владимир Живага.
Умер мэр Старобельска Луганской области Владимир Живага / rbc.ua
Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ МВД в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.
"Только что поступила информация о том, что в карете скорой помощи от полученных телесных повреждений в области головы, скончался мэр города Старобельска Владимир Живага", - говорится в сообщении.
По ее словам, в 22.00 во время обхода территории сторож обнаружил Владимира Живага, который лежал на земле во внутреннем дворе Старобельского горисполкома.
Щойно надійшла інформація про те, що в кареті швидкої допомоги від отриманих тілесних ушкоджень в області голови, помер ...Posted by Татьяна Погукай on Monday, February 22, 2016
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