От травм головы умер мэр Старобельска Луганской области Владимир Живага - МВД

Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ МВД в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

"Только что поступила информация о том, что в карете скорой помощи от полученных телесных повреждений в области головы, скончался мэр города Старобельска Владимир Живага", - говорится в сообщении.

По ее словам, в 22.00 во время обхода территории сторож обнаружил Владимира Живага, который лежал на земле во внутреннем дворе Старобельского горисполкома.