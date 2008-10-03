Треть украинцев слишком себе льстит? (опрос)

50,7% украинцев считают себя представителями среднего класса, настоящая численность которого на сегодня колеблется от 17,6% до 2,6%.

Таковы данные опубликованы в журнале Центра Разумкова «Национальная безопасность и оборона» № 7-2008, презентация которого состоялась вчера, 2 октября.

Очередной аналитический доклад Центра посвящен изучению представлений украинских граждан о среднем классе, определению его количественных и качественных признаков. Особое внимание в исследовании уделено общественной активности среднего класса как одной из важнейших его общественных функций.

На вопрос «Если украинское общество условно разделить на три социальных класса, то к какому классу Вы себя отнесли бы?» 50,7% граждан Украины ответили, что относят себя к среднему классу, 1,7% считают себя представителями высшего класса, 31% – низшего, а 16,6% было трудно ответить на такой вопрос.

Однако, по дополнительным психологическим и имущественным признакам исследователи определили, что представителями среднего класса на сегодня можно считать только 17,6% жителей Украины.

Если же считать средний класс не только экономической категорией, но и основным двигателем демократических преобразований в стране, предусматривающих его привлечение к общественной деятельности, тогда к среднему классу в Украине можно зачислить только 2,6% граждан, говорится в аналитическом докладе Центра Разумкова.

На вопрос: “Можете ли Вы сказать, что вовлечены в активную общественную деятельность?” утвердительно ответили 11,6% респондентов, ответ “нет” дали 76,2% опрошенных, еще 12,2% затруднились с ответом.

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 июня 2008 года. Были опрошены 2014 респондентов, старше 18 лет во всех областях Украины, Киеве и АР Крым по выборке, которая представляет взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета эффекта дизайна) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Результаты исследования размещены на интернет-странице Центра Разумкова.