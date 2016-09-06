В Житомире на 5 лет посадили титушку, который жестоко избил активиста Майдана

Как сообщили УНИАН в Богунском районном суде, такое решение было принято 6 сентября.

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Согласно сообщению, Савицкийо признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 368 (получение взятки), 370 (провокация взятки), 374 (нарушение права на защиту) Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как рассказал журналистам на сессии Житомирского городского совета участник сегодняшнего судебного заседания и общественный активист Валерий Арушанян, Савицкого взяли под стражу прямо во время судебного заседания.

По его словам, дело тянулось два года, общественные активисты-майдановцы ходили почти на все суды.

"Савицкий заявлял на суде, что он увидел, что патрулирует майдановец крупного телосложения, испугался, ударил его по голове и когда тот упал, то "вошел в экстаз", - рассказал он, добавив, что осужденный очень обижается на слово "титушка".

Справка УНИАН. 23 февраля 2014 года в Житомире были жестоко избиты двое активистов Майдана. Один из потерпевших получил черепно-мозговую травму и перенес серьезную операцию. По подозрению в их избиении были задержаны двое житомирян, в частности, Савицкого.

Относительно другого злоумышленника приговор был вынесен ранее, его также осудили за избиение майдановца до 5 лет лишения свободы, но с отсрочкой.