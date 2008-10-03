Ющенко встретится с педагогами

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет встречу с педагогами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, участниками этого мероприятия, которое состоится во Дворце «Украина», будут делегации работников образования из регионов, руководители Министерства образования и науки, других органов центральной и местной исполнительной власти, представители общественных организаций, Национальной и отраслевых академий наук Украины.