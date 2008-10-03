Ющенко встретится с педагогами
08:59, 03 октября 2008Общество
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Мероприятие во Дворце «Украина»
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет встречу с педагогами.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, участниками этого мероприятия, которое состоится во Дворце «Украина», будут делегации работников образования из регионов, руководители Министерства образования и науки, других органов центральной и местной исполнительной власти, представители общественных организаций, Национальной и отраслевых академий наук Украины.
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