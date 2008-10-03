На лекарствах можно зарабатывать всё больше и больше

Фармацевтический рынок Украины очень привлекателен для стратегических инвесторов и местных игроков с точки зрения слияния и поглощения компаний.

Такое мнение высказал агентству УНИАН аналитик инвестиционной группы «Сократ» Александр ТОПАЧЕВСКИЙ.

Он отметил, что об этом свидетельствует ряд фактов. Так, в денежном выражении в 2007 году данный рынок составлял 2,2 млрд. долл., среднегодовой темп роста в 2004-2007 годах составил 21%. По оценкам фармацевтических компаний, объем рынка более чем удвоится к 2012 году и достигнет 4,7 млрд. долл. Улучшение макроэкономической ситуации в контексте роста реальных доходов является ключевым стимулом роста уровня потребления медикаментов, которое выросло с 23 до 48 долл. в расчете на одного человека в 2004-2007 годах.

Несмотря на рост реальных доходов, старение населения Украины является еще одним фундаментальным фактором роста потребления медикаментов на душу населения. Вероятнее всего, будут увеличиваться также тендеры на государственные закупки медикаментов.

По словам аналитика, Украина занимает четвертое место среди стран СНГ по потреблению медикаментов на душу населения. Потребление 48 долл. на душу населения - это на порядок ниже по сравнению с европейским (Чехия - 331 долл., Словакия - 254 долл., Польша - 154 долл.). Оценивая европейский уровень потребления, можно прогнозировать значительный потенциал роста объемов украинского фармацевтического рынка.

А.ТОПАЧЕВСКИЙ считает еще одним существенным фактором роста рынка в денежном выражении переход отечественных производителей лекарственных средств на производство препаратов из среднего и высокого ценового сегмента, в то время как исторически они специализировались на производстве продукции, приходящейся на низкий ценовой сегмент, в отличие от иностранных компаний.

Как отметил эксперт, в денежном выражении иностранные компании доминируют на рынке (76% рынка), в то время как доля отечественных компаний за последние годы уменьшилась на 1-2% до 24%.

Последние тенденции свидетельствуют о стабилизации доли рынка отечественных компаний, и это связано с тем, что 5 крупнейших производителей - корпорация «Артериум», «Фармак», «Дарница», группа «Здоровье» и Борщаговский химико-фармацевтический завод - укрепили свои позиции на фармацевтическом рынке Украины. Компании работают на рынке более 60-100 лет, их продукция давно известна и легко узнаваема потребителем.

Также компании активно диверсифицируют портфель лекарственных средств, вводя 5-10 новых препаратов каждый год, и проводят модернизацию производственных мощностей согласно GMP стандартам.

Внедрение GMP стандартов и улучшение качества продукции позволяет отечественным фармацевтическим компаниям конкурировать с западными игроками. Дешевая рабочая сила при высокой квалификации работников является хорошим конкурентным преимуществом.

А.ТОПАЧЕВСКИЙ подчеркнул, что GMP (Good Manufacturing Practice) стандартизация подразумевает как улучшение качества менеджмента и квалификации работников, так и модернизацию мощностей. Согласно решению правительства, все компании фармацевтического рынка Украины обязаны провести такую модернизацию до 2009 года. Но эксперт полагает, что государство как регулятор отрасли может продлить срок до 2011 года. Стоимость модернизации одной производственной площадки 5-40 млн. долл., а одного лекарственного средства - около 1 млн. долл. Такие капитальные инвестиции смогут себе позволить только лишь крупные игроки. Некоторые из них финансируют модернизацию за счет собственных средств, другие привлекают кредиты.

Европейский банк реконструкции и развития согласился профинансировать программу модернизации компании «Фармак» на 32 млн. евро. Крупные игроки спешат успеть провести модернизацию, чтобы сохранить свое присутствие на рынке и оставаться привлекательными для потенциального поглощения международными фармацевтическими компаниями в дальнейшем. Мелким же локальным игрокам, вероятнее всего, придется покинуть рынок либо продать свои активы, отметил А.ТОПАЧЕВСКИЙ.

Как считает аналитик, оферта «Борщаговского химико-фармацевтического завода» на продажу 69% пакета акций является первым этапом в реструктуризации рынка. Справедливые цены на фармацевтические предприятия, вероятно, сформируются в период 2009-2011 годов, когда мелкие игроки станут покидать рынок. В течение последних лет крупные сделки по слиянию и поглощению не происходили, и рыночные цены на фармацевтические активы не сформированы. Только фармацевтическая компания «Дарница» провела частное размещение 10% пакета акций по коэффициенту P/S - 6,6.

По мнению А.ТОПАЧЕВСКОГО, лидирующие фармацевтические компании готовятся выйти на фондовые биржи и стараются подогреть интерес к своим активам, так как осознают перспективность рынка, заинтересованность западных конкурентов и будущую реструктуризацию.

По-видимому, сказал он, компании будут продавать свои активы, скорее, иностранным фармацевтическим компаниям, чем местным по нескольким причинам. Во-первых, отметил А.ТОПАЧЕВСКИЙ, потому что западные компании имеют достаточный капитал для приобретения отечественных активов. Во-вторых, по его словам, потому что продукция отечественных производителей отчасти пересекается по номенклатуре, в то время как портфели иностранных компаний находятся в более высоком и разнообразном по номенклатуре ценовом сегменте. В-третьих, крупные зарубежные фармацевтические компании привлекает быстрорастущий фармацевтический рынок Украины, и вход на рынок путем поглощения крупного местного фармацевтического производителя является для них верным стратегическим решением, отметил эксперт.