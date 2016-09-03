Порошенко поздравил жителей Винницы с Днем города
Президент отметил, что атмосферу доброжелательности, уюта и комфорта ощущает каждый, кто приезжает в Винницу.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Винницы с Днем города.
"С праздником тебя, дорогая Винница! Слава Украине!", - написал глава государства в Twitter.
"Современная Винница - это город особого колорита, которым гордятся все жители города. Сочетание европейского духа и украинского гостеприимства, прочные подольские традиции и смелое новаторство делают Винницу неповторимой и самодостаточной", - говорится в поздравлении, размещенном на официальном сайте главы государства.
По словам Порошенко, атмосферу доброжелательности, уюта и комфорта ощущает каждый, кто приезжает в Винницу.
Читайте такжеПорошенко поздравил украинцев с Днем знаний
"А креативность управленческих решений и прогрессивность идей, международное признание и стремительное развитие Винницы не оставляют никаких сомнений в том, что здесь пульсирует сердце Европы", - отметил президент.
Он выразил убеждение, что такие высокие достижения являются результатом совместного труда всех жителей, которые своим энтузиазмом, вдохновением и любовью к родному городу создают его славное настоящее и перспективное будущее.
"В этот праздничный день желаю всем жителям и гостям Винницы добра, согласия и достатка, а живописному городу над Бугом - новых успехов и процветания", - подчеркнул Порошенко.
Із святом тебе, дорога Вінниця!— Петро Порошенко (@poroshenko) 3 вересня 2016 р.
Слава Україні! pic.twitter.com/Jmch6VJNM6