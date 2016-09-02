СМИ назвали имя журналиста "Интера", которого пограничники не пустили в Украину (фото)

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовых структурах.

Причины такого шага пока не известны.

Данил Русаков – гражданин Российской Федерации, владеет украинским языком.

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Как сообщалось, 1 сентября в пункте пропуска «Сеньковка» в Черниговской области сотрудники службы выполнили поручение одного из правоохранительных органов относительно запрета въезда на территорию Украины гражданину России. Россиянин-сотрудник одного из украинских каналов направлялся в Украину рейсовым автобусом сообщением «Москва - Киев».