СМИ назвали имя журналиста "Интера", которого пограничники не пустили в Украину (фото)
10:21, 02 сентября 2016Общество
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В Украину не пустили журналиста московского корпункта информационной службы "Подробности" украинского телеканала "Интер" Данила Русакова.
Русакова не пустили в Украину / facebook.com/danilrusakow
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовых структурах.
Причины такого шага пока не известны.
Данил Русаков – гражданин Российской Федерации, владеет украинским языком.
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Как сообщалось, 1 сентября в пункте пропуска «Сеньковка» в Черниговской области сотрудники службы выполнили поручение одного из правоохранительных органов относительно запрета въезда на территорию Украины гражданину России. Россиянин-сотрудник одного из украинских каналов направлялся в Украину рейсовым автобусом сообщением «Москва - Киев».
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