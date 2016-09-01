Россию "интересует" промышленность Сумской области - СБУ
08:42, 01 сентября 2016Общество
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Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что промышленность Сумской области "интересует" Россию как очередной рычаг давления на экономическую стабильность Укрїани.
Противодействовать дестабилизирующим силам России удастся лишь объединенными силами / 0542.ua
«Промышленный потенциал Сумской области «интересует» агрессора как очередной рычаг давления на экономическую стабильность Украины», – цитирует Грицака пресс-служба СБУ.
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По словам главы СБУ, противодействовать дестабилизирующим силам России удастся лишь объединенными силами сотрудников СБУ, пограничников и таможенников на пунктах пропуска.
Как сообщал УНИАН, СБУ намерена усилить контрразведывательный режим на границе с Россией.
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