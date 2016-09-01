Россию "интересует" промышленность Сумской области - СБУ

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что промышленность Сумской области "интересует" Россию как очередной рычаг давления на экономическую стабильность Укрїани.

«Промышленный потенциал Сумской области «интересует» агрессора как очередной рычаг давления на экономическую стабильность Украины», – цитирует Грицака пресс-служба СБУ. Читайте такжеПодразделения СБУ из-за провокаций РФ в Крыму приведены в повышенную боевую готовность – Грицак По словам главы СБУ, противодействовать дестабилизирующим силам России удастся лишь объединенными силами сотрудников СБУ, пограничников и таможенников на пунктах пропуска. Как сообщал УНИАН, СБУ намерена усилить контрразведывательный режим на границе с Россией.

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