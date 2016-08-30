В России заблокировали доступ к сайту Украинского кризисного медиа-центра

Соответствующее уведомление поступило на официальную почту УКМЦ, сообщают в организации.

"Основанием для блокировки стал пресс-релиз по брифингу Мустафы Джемилева, Рефата Чубарова и Ленура Ислямова относительно общественной блокады Крыма, опубликованный еще 8 сентября 2015 года", - говорится в сообщении.

Сайт заблокировали из-за "призывов к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка", которые якобы содержатся в опубликованном на сайте материале.

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Отмечается также, что владелец информационного ресурса обязан "немедленно удалить" и после этого направить уведомление об этом в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, с целью проведения проверки и возобновления доступа в случае подтверждения факта удаления".

Команда Украинского кризисного медиа-центра заявляет, что не удалит никаких публикаций с сайта УКМЦ на основании данного требования.

"Называя заявления лидеров крымскотатарского народа "экстремистскими", Генеральной прокуратуре Российской Федерации не стоило бы забывать, что РФ аннексировала родину коренного народа Крыма, нарушив ряд норм международного законодательства. Претензии Генеральной прокуратуры РФ и "Роскомнадзора" – это очередной пример наступления на свободу слова, что осуществляется под тем же прикрытием "борьбы с экстремизмом", и аресты крымскотатарских активистов и украинских патриотов и запрет деятельности "Меджлиса"", - отметили в УКМЦ.