К юбилею Франко на Львовщине впервые будут вручать международную премию его имени (видео)

Он написал десятки рассказов и романов, свободно владел четырнадцатью языками, а еще - запомнился современникам как заядлый рыбак и грибник.

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К этому юбилею специально учредили международную премию писателя, которую отныне будут вручать ежегодно.