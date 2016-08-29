К юбилею Франко на Львовщине впервые будут вручать международную премию его имени (видео)
12:53, 29 августа 2016Общество
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На днях украинцы отметили 160 лет со дня рождения Ивана Франко.
К юбилею Ивана Франко на Львовщине впервые будут вручать международную премию имени художника
Он написал десятки рассказов и романов, свободно владел четырнадцатью языками, а еще - запомнился современникам как заядлый рыбак и грибник.
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К этому юбилею специально учредили международную премию писателя, которую отныне будут вручать ежегодно.
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