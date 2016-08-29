К юбилею Франко на Львовщине впервые будут вручать международную премию его имени (видео)

12:53, 29 августа 2016
Общество
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На днях украинцы отметили 160 лет со дня рождения Ивана Франко.

Он написал десятки рассказов и романов, свободно владел четырнадцатью языками, а еще - запомнился современникам как заядлый рыбак и грибник.

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К этому юбилею специально учредили международную премию писателя, которую отныне будут вручать ежегодно.

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