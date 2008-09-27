Пираты снизили сумму выкупа до 5 миллионов долларов

Пираты, похитившие грузовое судно "Фаина" с танками на борту, снизили сумму выкупа с 35 до пяти миллионов долларов США, сообщает CNN 27 сентября.

Причиной послужил тот факт, что судно оказалось украинским, а не американским, как изначально полагали пираты. Кроме того, вооружения, которые оно перевозило, оказались не новыми. Также пираты осознали, что не смогут выгрузить находящиеся на борту судна танки, не причалив к берегу.

На данный момент судно находится приблизительно в 350 километрах от берега Сомали. Его охраняют три небольших корабля пиратов.