Пираты снизили сумму выкупа до 5 миллионов долларов
21:00, 27 сентября 2008Общество
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С этими танками - одна морока
Пираты, похитившие грузовое судно "Фаина" с танками на борту, снизили сумму выкупа с 35 до пяти миллионов долларов США, сообщает CNN 27 сентября.
Причиной послужил тот факт, что судно оказалось украинским, а не американским, как изначально полагали пираты. Кроме того, вооружения, которые оно перевозило, оказались не новыми. Также пираты осознали, что не смогут выгрузить находящиеся на борту судна танки, не причалив к берегу.
На данный момент судно находится приблизительно в 350 километрах от берега Сомали. Его охраняют три небольших корабля пиратов.
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