В Тернопольской области 17 малышей из детсада попали в больницу

В Тернопольской области с пищевым отравлением госпитализированы 17 воспитанников детсада из города Скалат.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, 26 сентября в инфекционные отделения больниц в городах Скалат, Подволочиск и Тернополь с предварительным диагнозом «пищевое отравление» были госпитализированы 17 детей (2002 и 2003 годов рождения). Еще пять малышей находятся на амбулаторном лечении.

Все они посещают детсад «Ромашка» в Скалате. Всего в этом дошкольном заведении воспитываются 153 ребенка.

По состоянию на 7.00 сегодняшнего дня госпитализированные дети находятся в состоянии средней тяжести.

Специалистами районной СЭС проводится комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается. Ситуация контролируется Главным облуправлением МЧС.