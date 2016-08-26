В Харькове задержали работницу ГСЧС, вымогавшую взятку с переселенцев за предоставление временного жилья

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Ивана Тарасова, председатель комиссии по расселению переселенцев была разоблачена следователями прокуратуры области, Управления СБУ и полиции сегодня, 26 августа.

Читайте такжеБольшинство украинцев относятся к внутренним переселенцам с Донбасса и Крыма положительно или нейтрально - опрос

По его сведениям, женщина вымогала и получила 4 тыс. грн с семьи переселенцев из Луганской области. Чтобы заставить вынужденных переселенцев принести ей взятку, чиновница требовала документы с места проживания, понимая невозможность их предоставления.

За вознаграждение председатель комиссии обещала «закрыть глаза» на отсутствие документов и посодействовать в поселении семьи в городок переселенцев.

Читайте такжеМинсоцполитики зарегистрировало более 1,705 млн переселенцев

Глава семьи обратился с заявлением в прокуратуру. Должностное лицо было задержано во время передачи денег.

Досудебное расследование проводит прокуратура Харьковской области по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). В ближайшее время следователи прокуратуры объявят подозрение фигурантке производства. Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.