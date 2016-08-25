Куприй: Профильный комитет ВР потребует отчета Деканоидзе в деле о смерти задержанного жителя Николаевщины





Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил заместитель председателя соответствующего комитета, народный депутат из межфракционного объединения УКРОП Виталий Куприй.

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Вместе с тем политик не исключил сопротивления некоторых членов комитета в вопросе надлежащей оценки инцидента. В комитете только несколько человек имеют действительно решительную позицию, отметил народный депутат.

«Мы однозначно инициируем вопрос отчета госпожи Хатии об этих событиях, и по результатам отчета должны быть кадровые решения. Если начальник нацполиции будет покрывать своих подчиненных, то будет ставиться вопрос и о ее ответственности, в частности увольнении», – отметил Виталий Куприй.

Как известно, в ночь со вторника на среду, 24 августа, в пгт Кривое Озеро Николаевской области произошел конфликт между водителем такси и 32-летним Александром Цукерманом. На место прибыли полицейские и задержали Цукермана. Очевидцы заявили, что при задержании правоохранители начали избивать мужчину, после чего была вызвана скорая помощь. Медики констатировали смерть задержанного. Вскоре генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что в задержанного также стреляли. По данному факту задержаны 6 полицейских. Недавно Хатия Деканоидзе заявила, что решила расформировать отделение полиции в Кривом Озере.