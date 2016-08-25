В Кировоградской области открыли памятник "Патриотам Украины"
02:34, 25 августа 2016Общество
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В поселке Компанеевка Кировоградской области открыли памятник «Патриотам Украины», посвященный всем украинцам, которые борются за целостность государства.
На Кировоградщине отрыли памятник "Патриотам Украины" / gre4ka.info
Как сообщили УНИАН в Компанеевской РГА, открыли памятник сегодня, 24 августа. Около 500 жителей Компанеевки и области пришли на открытие монумента.
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Средства на создание и установку памятника собрала община поселка: фермеры, предприниматели и жители райцентра. Всего памятник стоил около 1 млн грн.
Композиция памятника состоит из гранитной основы, на которой с трех сторон стоят фигуры волонтерки, военного и погибшего героя Небесной сотни, майдановца из Бобринецкого района Виктора Чмиленко.
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