В Кировоградской области открыли памятник "Патриотам Украины"

Как сообщили УНИАН в Компанеевской РГА, открыли памятник сегодня, 24 августа. Около 500 жителей Компанеевки и области пришли на открытие монумента.

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Средства на создание и установку памятника собрала община поселка: фермеры, предприниматели и жители райцентра. Всего памятник стоил около 1 млн грн.

Композиция памятника состоит из гранитной основы, на которой с трех сторон стоят фигуры волонтерки, военного и погибшего героя Небесной сотни, майдановца из Бобринецкого района Виктора Чмиленко.