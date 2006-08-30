Мажоритарные акционеры КСЗ называют виновных в захвате предприятия

Мажоритарные акционеры ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) заявляют, что так называемый захват предприятия и беспорядки 25 августа организовали представители группы компаний, аффилированных с АКБ «Форум».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Наблюдательного совета ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» Валерий НОВИЦКИЙ, представляющий интересы мажоритарных акционеров предприятия.

«Это была сознательно спровоцированная акция… Провокация», - сказал В.НОВИЦКИЙ.

По его словам, попытка захвата административного здания предпринята с провокационной целью - бросить тень на представителей вновь избранного руководства Кременчугского сталелитейного завода.

По его мнению, причиной, побудившей миноритарных акционеров к провокационной хулиганской выходке, которой обязательно будет дана справедливая оценка правоохранительными органами, стала смена руководства КСЗ, проведенная в интересах акционеров, владеющих более 60% акций данного предприятия.

«С точки зрения корпоративной логики и действующего законодательства, это - абсолютно нормальный, логичный и легитимный ход. К сожалению, реакция представителей АКБ «Форум» на изменение состава руководства КСЗ излишне эмоциональна, и что самое неприятное - незаконна и деструктивна», - сказал В.НОВИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 25 августа вечером группа неизвестных совершила попытку захватить административный корпус Кременчугского сталелитейного завода. Работники предприятия вызвали милицию и нападавшие были задержаны.

В этот же день на предприятии было сменено руководство - кабинет директора вместо Александра ХОЛОШИНА занял Дмитрий ЧЕРНЕНКО.