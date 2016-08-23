Посол США в Украине провел встречу с генеральным директором Domino's Pizza

Для украинского бизнеса и для страны в целом это позитивный знак, ведь развитие мировой сети и глобального бренда свидетельствуют о росте экономики и уверенность в будущем Украина западных инвесторов.

На прошлой неделе состоялась знаковая встреча посла Соединенных Штатов Америки Джеффри Пайетта и генерального директора Domino's Pizza в Украине Андрея Романенко. Посол США посетил концептуальную пиццерию Domino's Pizza на улице Петра Сагайдачного, 14 и попробовал пиццу вместе с топ-менеджментом украинского офиса и делегацией посольства. По словам дипломата, продукт глобального бренда сохранил свою международную аутентичность и адаптировался под вкусы украинских потребителей, количество которых в компании уже превысила 600 тысяч.

"Я поздравляю компанию с выходом в регионы и активным развитием по франчайзингу в крупнейших украинских городах, которые очень разные и перспективные для работы глобального бренда. Одесса - это город, который быстро развивается в последние годы и показывает существенный рост, как курорт, Харьков это город с большим количеством студентов и молодых высококвалифицированных специалистов, Львов - это туристическое лицо Украины, а Днепр - важный мегаполис в бизнесе и промышленности", - заявил Пайетт.

"За 6 лет нашей работы в Украине я могу однозначно заявить, что каждый район, в котором работают наши пиццерии, индивидуальный и имеет свои особенности. Поэтому мы заинтересованы в поиске именно локальных партнеров по бизнесу, которые проживают в своих городах, знают в совершенстве специфику локального рынка, вкусы и предпочтения клиентов и имеют высокую мотивацию достичь успехов в бизнесе и быть частью глобального бизнеса в своем городе", - отметил генеральный директор Domino's Pizza в Украине Андрей Романенко.

Сейчас можно констатировать существенный интерес к франшизе Domino's Pizza в Украине, ведь это первый международный бренд такого масштаба, который открыл возможность работы по франчайзингу и предлагает значительно более интересные условия и перспективы партнерам, чем любые другие бренды в Украине. Сейчас проходит отбор заинтересованных кандидатов, и проводятся собеседования. Первый шаг для получения франшизы Domino's Pizza - заполнение заявки на сайте biz.dominos.ua.

Информационная справка

Domino’s Pizza - международная сеть пиццерий, основана в США в 1960 году, насчитывающая около 13 тысяч заведений в 85 странах мира с общим количество сотрудников более 300 000. В Украине компания работает с 2010 года и на сегодняшний день является лидером в Киеве. За 6 лет деятельности Domino’s Pizza в Украине было открыто 22 заведения сети, продано более 6 миллионов пицц и сделано более 2,5 миллионов доставок. Ключевыми преимуществами сети являются высокие международные стандарты качества, уютные заведения и доставка еды в течении 30 минут. В мире бренд является абсолютным лидером в доставке пиццы и занимает второе место по количеству пиццерий.