В Одессе в рамках фестиваля вышиванок прошел публичный массовый диктант по украинскому языку

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие состоялось вечером 21 августа на Приморском бульваре – возле памятника Дюку де Ришелье, где специально установили столы и стулья. За каждым столом сидели по два человека.

Регистрация началась в 18.00, а непосредственно диктант – около 19.00. Вся процедура, включая проверку работ, завершилась в 22.00.

Как пояснили УНИАН организаторы диктанта, участников разделили на две возрастные категории: от 10 до 18 лет, от 19 лет.

Среди «экзаменуемых» были люди разных профессий, в частности, юристы, бухгалтеры, музыканты, переводчики, журналисты, инженеры, а также – пенсионеры и учащиеся. Писали диктант, в основном, одесситы, но присутствовали и туристы.

В жюри вошли преподаватели Одесского национального университета им. Ильи Мечникова и один школьный учитель. Как подчеркнули организаторы, все работы были зашифрованы таким образом, что члены жюри не знали, чью именно работу проверяют.

Около 10 волонтеров во время диктанта контролировали процесс, чтобы не допустить списывания.

Отмечается, что в старшей возрастной группе победил юрист Юрий Батан, в младшей – 18-летний Андрей Куцак. В старшей группе второе-третье места разделили три человека, в младшей – педагоги в силу большого количества ошибок не смогли выделить еще какие-либо работы.

«Наибольшее количество ошибок – пунктуация», - отметили организаторы.

Победители получили призы – сертификаты на приобретение вышиванок. За первые места вручены сертификаты на 1,5 тыс. грн, за второе – 1 тыс., третье – 500 грн.

Как сообщал УНИАН, 20-24 августа в Одессе проходит Вышиванковый фестиваль.