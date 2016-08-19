Россия проводит военные учения в оккупированном Крыму

"Подразделения МТО приступили к отработке практических действий по материально-техническому обеспечению группировки войск на морских и сухопутных полигонах Республики Крым", — сказал заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, сообщает РИА Новости.

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По его словам, что на полигоне Опук в оккупированном Крыму бригада МТО Южного военного округа "ведет отработку практических действий по всестороннему материально-техническому обеспечению сухопутной группировки и обеспечивает высадку морского десанта".

Напомним, ранее Россия начала военные учения у границ НАТО.

В их ходе будут задействованы около 6 тысяч солдат из России, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана и Киргизстана