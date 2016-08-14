Россия начала военные учения у границ НАТО

В их ходе задействуют около 6 тысяч солдат из России, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана и Киргизстана, передает Радио Польша.

Также в учениях задействовано одна тысяча единиц вооружения, военной и специальной техники.

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Такие военные учения в России проходят регулярно, но в этом году в них примут участие больше военных и будет задействовано больше единиц военной техники.

Сообщается, что во время учений военные отработают взаимодействие войск "при обострении конфликтной ситуации в одном из приграничных регионов государства-участника Организации Договора о коллективной безопасности (членами которой являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан и Киргизстан - Ред.)".

Военные учения продляться до 19 августа.