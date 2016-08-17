Аваков и Деканоидзе пересадят полицейских с Toyota Prius на ЗАЗы

Передача автомобилей представителям Национальной полиции пройдет 18 августа, передает strana.ua. Автомобили выпущены на мощностях Запорожского автозавода, который входит в структуру корпорации УкрАвто.

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Собственником компании УкрАвто, которая является генеральным импортером и официальным дилером более 20 всемирно известных автомобильных брендов, является экс-депутат от Партии регионов Тариэл Васадзе, который входит в сотню самых богатых людей Украины.

Напомним, 15 июля глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинские полицейские пересаживаются на новые автомобили Mitsubishi Outlander PHEV (Plug-in Hybrid Electric). "Предложенная модель, доукомплектованная рацией, видеорегистратором, проблесковыми маячками и системами зарядки аккумуляторов - утверждена экспертами к поставке", - написал на Facebook министр.

Ранее в Управлении патрульной полиции Ужгорода и Мукачево рассказали, что за все время работы патрульной службы (с 2015 года) полицейские попали в 13 ДТП и повредили 20 служебных машин.