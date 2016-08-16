На Львовщине в результате удара в отбойник сгорело легковое авто, три человека госпитализированы с ожогами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 15 августа в 03:40 в горном поселке Верхнее Синевидное Сколевского района. 33-летний житель Закарпатской области не справился с управлением автомобиля Daewoo Lanos и бензобаком задел металлический держатель отбойника, что повлекло за собой утечку топлива и возгорание автомобиля.

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В результате пожара автомобиль сгорел полностью. С места ДТП госпитализированы с термическими ожогами различной степени тяжести водителя и два 21-летних пассажира. Все пострадавшие – жители Закарпатской области.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.