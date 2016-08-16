Минобороны анонсировало утверждение новой формы военнослужащих ВСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины подполковник Алексей Чернобай на брифинге в Киеве.

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«Сейчас начался этап тестирования и доработки образцов новой формы (украинских военнослужащих). Конечный вариант униформы с учетом всех предоставленных предложений будет утвержден в первом полугодии 2017 года», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 5 июля внештатный советник главы государства Юрий Бирюков сообщал, что президент Петр Порошенко одобрил новые знаки различия и форму в украинской армии.

По его словам, Порошенко утвердил документ "Предметы обмундирования и знаки различия Вооруженных сил Украины", который убирает советские звезды с погон украинских военных.

Также Бирюков разместил на своей странице в Facebook несколько изображений будущей формы и знаков, отметив, что «форма красивая. Лет через 5-10 на нее, может, и денег дадут».