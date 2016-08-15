Во Львове осенью пройдет театральный фестиваль под открытым небом "Кот Ґаватовича"

Мероприятие объединит театральных деятелей со всей Украины, сообщает zik.ua. Среди приглашенных коллективов: Львовский академический театр имени Леся Курбаса и театр «Прекрасные цветы» из Харькова.

Дату фестиваля – 3 и 4 сентября – выбрали не случайно, ведь именно в это время большинство театров начинают новый сезон.

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Как сообщили в пресс-службе фестиваля, программа поделена на три блока: образовательный, практический и показательный.

«В рамках образовательного блока мы сможем услышать лекцию от выдающихся личностей как киноиндустрии, так и театрального искусства. Гостем второго дня станет Олег Стефан – актер театра им. Леся Курбаса. Также нас будут ждать обсуждения от Первой сцены современной драматургии «Драма.UA» среди спикеров Николай Береза, Юрий Хвостенко, Ростислав Держипильский, Майя Гарбузюк и другие. Кроме того, будем иметь возможность прослушать лекцию о театральном менеджменте от Виктории Быстро и о импровизационном театре от Яремы Турчина», – сообщают организаторы.