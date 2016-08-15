Во Львове осенью пройдет театральный фестиваль под открытым небом "Кот Ґаватовича"
Этой осенью на территории парка Культуры во Львове пройдет театральный фестиваль под открытым небом "Кот Ґаватовича".
Мероприятие объединит театральных деятелей со всей Украины, сообщает zik.ua. Среди приглашенных коллективов: Львовский академический театр имени Леся Курбаса и театр «Прекрасные цветы» из Харькова.
Дату фестиваля – 3 и 4 сентября – выбрали не случайно, ведь именно в это время большинство театров начинают новый сезон.
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Как сообщили в пресс-службе фестиваля, программа поделена на три блока: образовательный, практический и показательный.
«В рамках образовательного блока мы сможем услышать лекцию от выдающихся личностей как киноиндустрии, так и театрального искусства. Гостем второго дня станет Олег Стефан – актер театра им. Леся Курбаса. Также нас будут ждать обсуждения от Первой сцены современной драматургии «Драма.UA» среди спикеров Николай Береза, Юрий Хвостенко, Ростислав Держипильский, Майя Гарбузюк и другие. Кроме того, будем иметь возможность прослушать лекцию о театральном менеджменте от Виктории Быстро и о импровизационном театре от Яремы Турчина», – сообщают организаторы.