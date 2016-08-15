В Одессе госпитализирован мужчина, упавший в шахту лифта

12:36, 15 августа 2016
Общество
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Причина несчастного случая устанавливается: рассматривается две версии - неисправность станции управления или дверных замков.

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В Одессе госпитализирован 79-летний мужчина, упавший в шахту лифта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время аппаратного совещания в мэрии сообщил представитель компании "Одеслифт".

По его словам, ЧП произошло 14 августа примерно в 12:50 в высотном жилом доме в Киевском районе города.

Пенсионер, заходя в лифт, установленный в 16-этажном доме по улице Академика Глушко, 11/3, упал в шахту – дверь была открыта, но кабины на месте не оказалось. Потерпевшего обнаружила соседка, которая, находясь на 1-м этаже, услышала стоны. Она вызвала скорую помощь.

Как отметил представитель вышеназванного предприятия, причина несчастного случая устанавливается.

"Рассматривается две версии - неисправность станции управления или дверных замков. Начато служебное расследование, заказана экспертиза", - отметил специалист. По его данным, этот лифт был введен в эксплуатацию 1984 году, в 2009-м был введен запрет на его эксплуатацию из-за аварийного состояния, в 2011 году произведен ремонт.

По словам руководителя департамента здравоохранения Одесского горсовета Игоря Шпака, потерпевший 1937 г. р. в настоящее время находится в ГКБ №11. Его состояние медики оценивают, как средней тяжести.

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"Есть травма позвоночника и нижних конечностей. Сейчас проходит консилиум – департамент взял ситуацию под контроль. Обеспечиваем медикаментами", - сказал Шпак. Он затруднился уточнить, каковы прогнозы здоровья госпитализированного мужчины.

Как сообщила УНИАН сотрудник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Анна Пенчева, мужчина упал в шахту с 3-го этажа.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязанное они соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей или наступление других тяжелых следствий или причинило вред здоровью пострадавшего).

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