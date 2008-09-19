У Черновецкого придумали продавать киевлянам воду из бюветов

На расширенном заседании Коллегии КГГА обсужден вопрос функционирования бюветного хозяйства столицы.

Как сообщили УНИАН у пресс-службе КГГА, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил Главному управлению коммунального хозяйства КГГА до 1 января подготовить всю необходимую документацию относительно создания коммунального предприятия по обслуживанию и ремонту бюветных комплексов Киева и пообещал, что отныне он возьмет под личный контроль реконструкцию и расширение сети бюветного хозяйства столицы.

По словам начальника ГУ коммунального хозяйства КГГА Михаила ШПАРИКА, с целью улучшения качества питьевой воды в бюветных комплексах, а также обычной водопроводной воды, планируется внедрение на бюветных комплексах блочной водоочистной системы – киоска-бювета БАВ-2. Качество воды в этих киосках-бюветах будет проверяться ежедневно. Предусматривается, что эти комплексы будут платными для всех жителей, кроме пенсионеров и льготников (один литр воды будет стоить около 40 копеек). В ближайшее время в рамках экспериментального исследования планируется применить указанные системы на двух бюветных комплексах в Подольском районе.

«Сейчас такой бюветный комплекс уже построен. В ближайшее время мы планируем ввести его в эксплуатацию. Особенностью его является то, что кроме механической обработки и угольной очистки, вода будет проходить еще и ионизацию, озонирование и обеззараживание ультрафиолетовыми лучами. Бюветный комплекс нового образца может работать как на артезианской, так и деснянский или днепровской воде. Вода из такого комплекса будет чистой, качественной и полезной, тогда как магазинная вода более дорогая и, кроме того, нет полной гарантии качества», - рассказал М.ШПАРИК.

Он добавил, что согласно проекту распоряжения КГГА «О расширении в 2008 году сети бюветных комплексов артезианского водоснабжения в г. Киеве» на протяжении 2008 года предусматривается построить 8 новых бюветных комплексов и осуществить реконструкцию 1 бювета. Кроме того, строительство 2 бюветных комплексов должно начаться в 2008 году и завершиться в 2009 году. В соответствии с Программой социально-экономического и культурного развития города Киева на строительство бюветов в 2008 году из городского бюджета выделены 1 млн. 934 тыс. грн. Сейчас в состоянии завершения работ находятся бюветные комплексы в Дарницком, Шевченковском и Деснянском районах. Современные системы очистки установлены более чем на 100 бюветах Киева, еще нужно установить 56. Кроме того, в 2008 году по 13 бюветным комплексам предусмотрено на протяжении 2008-2009 годов разработать проектно-сметную документацию с последующим их строительством в 2009 году.

По информации Главного управления коммунального хозяйства КГГА, качество воды бюветных комплексов находится под постоянным лабораторным контролем профильных служб КГГА. Проверка качества воды из бюветов осуществляется 1 раз в квартал ОАО «АК «Киевводоканал» и городской СЭС, 1 раз в месяц зимой (с октября по март), 2 раза в месяц летом (апрель-сентябрь) районными СЭС, а также 1 раз в год по 70 показателям Институтом коллоидной химии и химии воды. При выявлении отклонений от нормативов проводятся санитарно-технические мероприятия по дезинфекции и промывке скважин, водопроводов и водоразборных колонок.