Родители смогут узнать оценки на школьном сайте

В этом году все школы Одессы будут объединены единой компьютерной сетью. Об этом сегодня заявил на ежегодной учительской конференции заместитель начальника горуправления образования и науки Игорь ПЕРЛОВ, передает корреспондент УНИАН.

«Компьютерное новшество позволит учителям обмениваться информацией, а родителям узнавать, что происходит в школе, - заметил он. - На сайтах школ можно будет также вывешивать электронные журналы с оценками учеников».

Кроме того, к середине сентября начнет работать сайт горуправления образования, через который желающие смогут направлять запросы и письма руководству управления, не записываясь на прием. И получать ответы в установленные законом сроки.

По словам И.ПЕРЛОВА, на сайте горуправления будут также размещаться уникальные краеведческие материалы, в частности, рассказы об известных педагогах Одессы. Он добавил, что сотрудники управления уже провели переговоры с работниками образования России, Польши и Германии, где реализованы подобные проекты. С ними в дальнейшем одесские педагоги тоже будут обмениваться информацией.

Выступая перед участниками конференции, руководитель горуправления Наталья САВЕЛЬЕВА сообщила, что 1 сентября в школы Одессы пойдут 83 тыс. детей, в том числе 7 тыс. – первоклассников.

«Среди тех, кто впервые переступит школьный порог, - заметила Н.САВЕЛЬЕВА, - к сожаленью, только 6-7% детей не имеют проблем со здоровьем». Прискорбно то, что к концу первого года обучения количество таких детей еще более снижается; у первоклассников, в частности, ухудшается зрение, что влечет за собой и психологические проблемы. Чаще всего это происходит по причине неправильного освещения, неудобной мебели, а также перегрузок, отметила специалист.

По словам Н.САВЕЛЬЕВОЙ, сейчас одесские школы практически полностью укомплектованы преподавателями, имеются вакансии только учителей физкультуры, английского языка, курса "Защита родины", психологов и социальных педагогов.