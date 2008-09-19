Генпрокурор: экспертиза подтвердила, что школьник Тищенко умер от прививки

Экспертиза подтвердила, что школьник из Краматорска Антон Тищенко умер от прививки против кори.

Об этом в интервью газете «Факты» заявил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

А.МЕДВЕДЬКО сказал, что Генпрокуратура готова передать в суд дело по расследованию гибели А.Тищенко до конца сентября, однако пока не может этого сделать, поскольку еще проводятся экспертизы. Он напомнил, что сначала была назначена дополнительная комплексная судебно-медицинская экспертиза с привлечением 12 ведущих специалистов Академии медицинских наук Украины (АМНУ) в области педиатрии, эпидемиологии, гематологии, иммунологии, биологии, а также инфекционистов и детского патологоанатома. «Специалисты 8 августа передали нам свое заключение, в котором четко написано, что между смертью Антона Тищенко и проведенной ему вакцинацией против кори и краснухи есть прямая причинно-следственная связь. Данный вывод и положен в основу дальнейшего расследования уголовного дела», – сказал генпрокурор.

Он отметил, что кроме этого прокуратура еще назначила комплексную комиссионную судебно-медико-методическую экспертизу, которая также проведена специалистами АМНУ и необходима для того, чтобы установить, правильно ли проводилась вакцинация. По словам А.МЕДВЕДЬКО, специалисты пришли к выводу, что во время вакцинации было допущено около шести серьезных нарушений. «Начиная с того, что эту дополнительную вакцинацию делали весной, когда организмы детей ослаблены, и заканчивая тем, что того же Антона Тищенко после прививки направили еще и на флюорографию. А для этого парню пришлось идти пешком от школы до поликлиники около пяти километров», – сказал генпрокурор.

Он добавил, что по этому уголовному делу назначено еще более ста судебно-медицинских экспертиз, поскольку ухудшение здоровья после прививки почувствовали более ста школьников и студентов. «Так что сейчас продвижение дела уже зависит не от следователей, а от экспертов, которые говорят, что смогут закончить свою работу лишь к концу 2008 года», – отметил генпрокурор.

Также А.МЕДВЕДЬКО отметил, что следователь по этому делу пришел к выводу, что первым заместителем министра здравоохранения Николаем ПРОДАНЧУКОМ было допущено превышение служебных полномочий: индийская вакцина была завезена с его согласия. При этом вакцина не прошла сертификацию, не была зарегистрирована, поэтому ее нельзя было применять. Он сказал, что пока шли экспертизы, не было необходимости допрашивать чиновников. «А сейчас, когда мы выходим на финишную прямую, будут приглашать в прокуратуру и ПРОДАНЧУКА, и других высокопоставленных чиновников. Я уверен, дело в отношении должностных лиц будет направлено в суд. Думаю, отвечать придется не только ПРОДАНЧУКУ», – отметил А.МЕДВЕДЬКО и добавил, что, по данным Генпрокуратуры, виновным может быть чиновник из Государственной службы лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.

Как сообщал УНИАН, комиссия Министерства здравоохранения Украины пришла к выводу, что “прямой причинно-следственной связи” между проведенной вакцинацией от кори и краснухи краматорському подростку А.Тищенко и наступлением его смерти “не установлено”.

В Украине, начиная с 26 мая, должна была быть проведена массовая вакцинация граждан в возрасте от 16 до 29 годов от кори и краснухи.

13 мая старшеклассник из Краматорска А.Тищенко после прививки от кори и краснухи, сделанной накануне, умер в реанимации.

19 мая Министерство охраны здоровья приостановило кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи.

В начале июня заместитель министра охраны здоровья Украины Валерий БЕДНЫЙ поинформировал, что в процессе проведенной в Украине кампании по иммунизации против кори и краснухи была проведена прививка 113 тыс. 139 лицам, из которых в больницу попали 207, среди них 164 ребенка.

26 августа Государственная служба лекарственных средств и изделий медицинского назначения сообщила, что по результатами тестирования нескольких серий вакцины для профилактики кори и краснухи производства Serum Institute of India установлено их соответствие спецификациям и требованиям Европейской Фармакопеи и Всемирной организации охраны здоровья.