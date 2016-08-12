ГПУ собрала доказательства уголовных преступлений Колесниченко и "беркутовцев" во время выставки "Волынская резня"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.

«Установлено, что бывший заместитель начальника управления ГУ МВД Украины в г. Киеве вместе с командиром полка милиции «Беркут», его заместителем, командиром роты и подчиненными сотрудниками, действуя по указанию народного депутата Украины Колесниченко, превышая власть и свои служебные полномочия, 8 апреля 2010 года во время проведения одного из открытых мероприятий в Большом выставочном зале ГП «Национальный центр делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» (речь идет о выставке «Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА», которая тогда была организована Колесниченко - УНИАН), спровоцировали конфликт и безосновательно применили силу к посетителям этого мероприятия, задержав 14 человек, среди которых был Герой Украины преклонного возраста, и причинив им телесные повреждения», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСейм Польши признал Волынскую трагедию геноцидом

Также отмечается, что правоохранители тогда помешали журналистской деятельности и применили насилие и нанесли телесные повреждения журналисту одного из телевизионных каналов, который пытался задокументировать их незаконные действия.

В ГПУ заявляют, что «командиру полка милиции «Беркут», командиру роты и четырем подчиненным их работникам объявлены и вручены подозрения в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины. Противоправные действия Колесниченко квалифицированы по ч. 4 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 365 УК Украины». При этом, следственному судье внесено ходатайство о применении к подозреваемым мер пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

«Кроме этого, в отношении двух подозреваемых, один из которых в настоящее время проходит службу в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины, а другой – в управлении «Корпуса оперативно-внезапного действия» (КОВД) ГУ Нацполиции в г. Киеве, в суд внесены ходатайства об отстранении их от занимаемых должностей».

Читайте такжеВ Сенате Польши предостерегли Раду от принятия постановления о геноциде в отношении украинцев: "будет плохо"

В ГПУ напоминают, что в отношении Колесниченко, заместителя начальника управления милиции и заместителя командира спецподразделения «Беркут» судом дано разрешение на их задержание и они объявлены в розыск. Указанным лицам сообщено о подозрении в установленном законом порядке. Досудебное расследование находится на завершающем этапе.

Как сообщал УНИАН, Вадиму Колесниченко объявили о подозрении и объявили в розыск еще в январе 2015 года.

В отношении него возбуждено еще одно дело по ч. 3 ст. 110 УК Украины - за публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, к выходу из состава Украины ее отдельных регионов.