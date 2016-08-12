Найденные в Одесской области останки американского пилота времен Второй мировой передали США

Как сообщили УНИАН в Посольстве США в Украине, об этом американский дипломат сказал сегодня во время выступления в Национальном военно-историческом музее в Киеве на церемонии, посвященной репатриации из Украины под попечительство США останков второго лейтенанта армии США, который был сбит вблизи поселка Новые Трояны Одесской области в июне 1944 года.

Речь идет об останках двух пилотов, сбитых во время операции "Френтик" - серии бомбардировочных операций против Германии в период Второй мировой войны, проведенных американскими самолетами, которые вылетали с баз в Великобритании и южной Италии, а затем садились на трех аэродромах в Украине.

Имя второго лейтенанта не разглашается до полного подтверждения результатов идентификации.

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«Я хотел бы поблагодарить Министерство обороны и Генеральный штаб, и всех в правительстве Украины, кто сделал эту репатриацию возможной», - отметил Пейетт.

«Эти американские пилоты, которые базировались в Полтаве, представляли наше самое великое поколение, как у нас принято считать. Мы никогда не забывали этих героев и жертвы, принесенные ими ради Соединенных Штатов и ценностей, которые мы совместно исповедуем. Я знаю, что у украинцев есть такие же чувства по отношению к вашим солдатам, которые сегодня защищают будущее Украины в АТО», - отметил посол.

«США всегда делают все возможное, чтобы вернуть домой тех американцев, которых в свое время недосчитались», - отметили в посольстве.

Поисковые работы в поселке Новые Трояны Одесской области продолжались более месяца. Для этого представители Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ и Национального военно-исторического музея Украины прошли соответствующую подготовку на курсе по поиску и эксгумации тел погибших на базе ВМС США.