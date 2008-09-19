Уровень стоматологических болезней в Украине - "выше некуда"

У 95-97% украинцев наблюдаются болезни пародонта, у 70-80% выявлены заболевания зубов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила вице-президент Украинской ассоциации профилактической и детской стоматологии Лариса СИДЕЛЬНИКОВА.

По ее словам, “уровень стоматологической заболеваемости в Украине достиг своего апогея, выше некуда”.

Л.СИДЕЛЬНИКОВА отметила, что были проведены широкомасштабные исследования относительно структуры стоматологической заболеваемости в разных регионах нашей страны.

“До недавнего времени считали, что неблагополучная ситуация в тех областях, где в воде мало фтора (в частности, в западных). В настоящее время ситуация со стоматологическими проблемами, независимо от региона, сравнялась”, – отметила она.

В частности, исследования выявили, что почти у каждого человека из наиболее благополучной группы – от 18 до 40 лет, нездоровые десны и зубы. Самым печальным, по мнению Л.СИДЕЛЬНИКОВОЙ, является то, что у 70% населения болезни десен обязательно соединены с болезнями зубов.

Она также отметила, что учеными выявлена непосредственная зависимость между гигиеной рта и стоматологическими болезнями.