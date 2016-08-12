В Одессе в акватории пляжа нашли 3 реактивные мины времен Второй мировой

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области, 11 августа в 15:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на пляже "Ланжерон" в акватории Черного моря на расстоянии 250-300 метров от берега на глубине около 10 метров обнаружены 3 реактивные мины калибра 320 миллиметров времен Второй мировой войны.

Как выяснилось, на взрывоопасные предметы случайно наткнулся дайвер-любитель во время очередного погружения.

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Через 15 минут поступило еще одно сообщение об обнаружении авиабомбы ФАБ-50 времен Второй мировой войны на улице Педагогической, 21-А. Опасный предмет нашел строитель во время работ на строительстве многоэтажного квартирного дома.

Изъятие и обезвреживание взрывоопасных предметов группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения запланировано на сегодня, 12 августа.