В Одессе во время дайвинга мужчина обнаружил 200-килограммовую авиабомбу времен войны
11:43, 10 августа 2015Общество
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В Овидиопольском районе Одесской области на побережье Черного моря обнаружена 200-килограммовая авиационная бомба времен Второй мировой войны.
Саперы уничтожат бомбу 10 августа / narodka.com.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, 9 августа в 21.00 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что возле села Молодежное, на побережье Черного моря, во время занятия дайвингом мужчина обнаружил авиационную бомбу ФАБ-200.
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Обезвреживание взрывоопасного предмета группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения запланировано на 10 августа.
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