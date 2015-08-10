В Одессе во время дайвинга мужчина обнаружил 200-килограммовую авиабомбу времен войны

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, 9 августа в 21.00 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что возле села Молодежное, на побережье Черного моря, во время занятия дайвингом мужчина обнаружил авиационную бомбу ФАБ-200.

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Обезвреживание взрывоопасного предмета группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения запланировано на 10 августа.