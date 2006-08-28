Акционеры СКМ решили сменить юридический адрес

Общее собрание акционеров ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» сегодня приняло решение о смене юридического адреса Общества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СКМ, новый адрес ЗАО – г. Донецк, ул. Постышева, 117 (прежний адрес - Донецк, ул. Артема,38).

Акционеры ЗАО «СКМ» приняли решение внести соответствующие изменения в устав Общества и поручили генеральному директору ЗАО «СКМ» Олегу ПОПОВУ осуществить все действия, необходимые для регистрации новой версии Устава.

Кроме того, акционеры приняли решение не проводить дополнительный выпуск акций Общества (в повестку дня сегодняшнего общего собрания акционеров СКМ был включен вопрос об увеличении уставного фонда ЗАО на 855,7 млн. грн. до более 858 млн. грн. - УНИАН).

Справка УНИАН. ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» - крупнейшая управляющая компания Украины, владеет и управляет активами в металлургической, машиностроительной, энергетической, угольной, телекоммуникационной, банковской, страховой, медиа и других отраслях и сферах экономики.

В частности, компания является акционером металлургического комбината «Азовсталь», Енакиевского металлургического завода, Харцызского трубного завода, Авдеевского коксохимического завода, Центрального и Северного горно-обогатительных комбинатов.

90% акций ЗАО «СКМ» принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

В 2005 году чистая прибыль ЗАО «СКМ» составила 864 млн. грн. (без учета финансовых результатов Группы).

На данный момент уставный капитал составляет 3 млн. грн.