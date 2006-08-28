Перевернулся КамАЗ контрабандных окорочков

В Одесской области на участке ответственности Котовского пограничного отряда задержали автомобиль “КамАЗ” с грузом почти 17 тонн куриных окорочков стоимостью 160 тысяч гривен.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Государственной пограничной службы Украины, пограничники получили информацию о том, что на подъезде к населенному пункту Косы-Слободка Красноокнянского района Одесской области двигается автомобиль с прицепом, загруженный мясопродукцией. На требование пограничников остановиться автомобиль не отреагировал и продолжил движение в сторону города Котовск. Водитель транспортного средства, совершая опасные маневры, не справился с управлением и машина перевернулась. Водитель и его спутник (оба граждане Украины - жители города Ананьев) задержаны.