В Харькове покажут кино под открытым небом

Об этом сообщает 2day.kh.ua.

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По информации организаторов, зрителям покажут подборку короткометражных и анимационных отечественных и западных фильмов на социальную и развлекательную тематику.

Начало сеанса в 20.30.

Приходить на мероприятие лучше заранее, чтобы занять место на холме, отмечают организаторы. С собой можно взять подстилку или каремат. Вход - свободный.