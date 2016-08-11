В Харькове покажут кино под открытым небом
14:07, 11 августа 2016Общество
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В воскресенье, 14 августа, на площадке возле харьковского театра оперы и балета состоится показ очередного фильма проекта «Кино под открытым небом».
Начало сеанса в 20.30 / Фото: robinzon.tv
Об этом сообщает 2day.kh.ua.
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По информации организаторов, зрителям покажут подборку короткометражных и анимационных отечественных и западных фильмов на социальную и развлекательную тематику.
Начало сеанса в 20.30.
Приходить на мероприятие лучше заранее, чтобы занять место на холме, отмечают организаторы. С собой можно взять подстилку или каремат. Вход - свободный.
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