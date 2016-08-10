В САП рассказали, когда вручат подозрение Чаусу

Об этом сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко в эфире телеканала «112 Украина».

«Руководитель САП - заместитель генпрокурора Холодницкий Назар - сейчас находится в заграничной командировке, а по закону только он должен подписать подозрении судьи. Подозрение уже готово, электронными средствами связи уже отправлено Назару Ивановичу. Я думаю, что он в Латвии вычитает ее и сегодня при возврате, в 20:00 он возвращается, подпишет (подозрение), и мы завтра уже сообщим судье процессуально по всей процедуре о подозрении», - заявил он.

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Кривенко отметил, что следующим шагом после сообщения о подозрении будет обращение в Верховный суд, чтобы именно его председатель обратился с ходатайством в Верховную Раду о лишении Чауса судейского иммунитета.

«Будем ходатайствовать, чтобы председатель ВСУ безотлагательно обратился к ВР, будем обращаться к председателю ВР, если будет такая возможность, чтобы собрать внеочередную сессию для решения этого вопроса. Мы понимаем, что шансов мало, все наши депутаты очень любят отдыхать... Будет ли у них время? Будет ли возможность собраться? Но мы в рамках закона все возможное от нас выполним», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 9 августа НАБУ разоблачило судью Днепровского районного суда Киева Чауса на получении взятки в размере 150 тысяч долларов.

Позже Холодницкий заявил, что Чаус не может быть задержан и взят под стражу из-за судейского иммунитета.